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haberi: 'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 47 gündür kayıp üniversite öğrencisi...

Tunceli'de 47 gün önce ortadan kaybolan ve hala izine rastlanmayan hakkında haberleri geliyor! 5 Ocak'ta ortadan kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önce arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Golü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 47 gündür kayıp üniversite öğrencisi...

21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 47 gün önce ortadan kaybolmuştu. Diyarbakır'da oturan ailenin Tunceli'ye gelerek kızlarının kaybolduğunu bildirmesiyle arama çalışmaları başlamıştı.

Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.

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Son dakika haberi: Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 47 gündür kayıp üniversite öğrencisi...
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