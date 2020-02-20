Son dakika: İstanbul'da Jandarma operasyonu! Yükü miktarda para ele geçirildi

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da İl Jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddeleri ve yüklü bir miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyona özel eğitimli 'Bingo' adında bir köpek de katıldı.

VEDAT KOD ADLI ŞAHIS YAKALANDI

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Vedat kod adlı bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul Büyükçekmece bölgesinde depoladığı, buradan diğer ilçelerdeki torbacılara dağıtım yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin V.A. olduğu, Büyükçekmece'de bulunan bir siteye değişik zaman ve saatlerde giriş yaptığı tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

SON DAKİKA: 3 KİLO KOKAİN ELE GEÇTİ

Sitenin çevresinde gerekli tertiplenmeyi yapan Jandarma ekipleri; gece yarısı şüpheli V.A.'nın siteye giriş yaptığı belirlendi ve uyuşturucu maddelerin depolandığı daire tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli V.A.'yı daireden çıkış yaptığı esnada kıskıvrak yakaladı. Narkotik dedektör köpeği 'Bingo'nun da katıldığı operasyonda evin adeta bir imalathaneyi andırdığı görüldü.

Aramalarda; satışa hazır halde 3 kilo kokain, 1 adet uyuşturucu maddeyi kalıp haline getirmede kullanılan motorlu kompresör, çok sayıda uyuşturucu madde kalıbı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Şüpheli V.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına dağıtma hazırlığında bulunan V.A. isimli bir şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 3 kilo kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi.