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- olayında kriminal rapor tamamlandı! 'ın arbede sırasında bıçaklandığı emaresi bulunamadı...

'nin konuştuğu olayında gelişmesi yaşandı! DHA'nın haberine göre Kadir Şeker dosyasında kriminal rapor tamamlandı; hayatını kaybeden 'ın arbede sırasında bıçaklandığına dair bir emare olmadığı açıklandı. Kadir Şeker'in, Ayşe D.'nin sevgilisi Özgür Duran tarafından darp edildiği araya girdiği ve arbede sırasında Özgür Duran'ı bıçakladığı ortaya çıkmıştı. Ayşe D.'nin olay yerinde darp edildiğine dair bulgulara rastlanmadı!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:21 ABONE OL
SON DAKİKA - Kadir Şeker olayında kriminal rapor tamamlandı! Özgür Duran'ın arbede sırasında bıçaklandığı emaresi bulunamadı...

Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianame hazırlanma aşamasına gelindi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada kriminal rapor başta olmak üzere adli incelemelerin büyük kısmı tamamlandı. İlk incelemeler sonucu Kadir Şeker'in, Özgür Duran'ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı. Bıçağın giriş şekli ve yaranın derinliğinden de, ölüme sebebiyet veren yaralanmanın 'üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği' değerlendirmesi yapılamadı.

TANIK İFADESİ "YERE DÜŞMEDİLER"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kadın tanık, olayı baştan sona anlattı. Dosyaya giren ifadeye göre kadın tanık, Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında itişmeler yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi. Kadir Şeker ise ifadesinde Özgür Duran ile birlikte yere düştüğünü, bıçağın da bu sırada saplandığını düşündüğünü anlattı.

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SON DAKİKA - Kadir Şeker olayında kriminal rapor tamamlandı! Özgür Duran'ın arbede sırasında bıçaklandığı emaresi bulunamadı...
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