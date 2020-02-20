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haberi: öğrencisi oğlunu öldüren baban şok sözler: 'Ben yılın babasıydım...'

’in Konak ilçesinde 18 yaşındaki Soykan Özgizler'i öldüren baba hakkında gelen haberi, duyanları şaşkına uğrattı. Şubat ayında 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, babası ile sürekli içki içmesinden rahatsız olduğu için tartışmaya başladı. Kısa sürede yaşanan tartışma giderek büyüdü. Alkollü olan 62 yaşındaki Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Tartışma sırasında oğlunu öldüren baba hakkında mahkemeden karar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Lise öğrencisi oğlunu öldüren cani baban şok sözler: 'Ben yılın babasıydım...'

'de öğrencisi oğlunu bıçaklayarak öldüren baba hakkında yeni bir gelişmesi yaşandı. 18 yaşındaki Soykan Özgizler babasının sürekli alkol almasından rahatsız oluyordu. Baba ile oğlu arasında yaşanan tartışma kısa sürede alevlendi. Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Soykan, can havliyle evden çıktı. Apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yatan çocuğun hayatını kaybettiğinin bilgisini duyurdu. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Sertaç Özgizler hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

LİSE ÖĞRENCİSİ OĞLUNU CANİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli içki içmesinden rahatsız olduğu oğlu lise öğrencisi Soykan Özgizler'i, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Sertaç Özgizler, karar duruşmasında 'alt soyunu öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte yaşanan son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Lise öğrencisi oğlunu öldüren cani baban şok sözler: 'Ben yılın babasıydım...'
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