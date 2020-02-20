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'da meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı! : 5.2'lik depremden hemen önce...

Salı akşamı 'da meydana gelen ve merkez üssü Kırkağaç olan depremin ardından bilgileri ve görüntüleri gelmeye devam ediyor. AFAD son depremler verilerine göre söz konusu , akşam saat 19:09'da meydana geldi. Tam deprem öncesi kuzularının panik halde hareket etmesine anlam veremeyen vatandaş ahırda video çekerken deprem anını da kayda aldı. Hatırlanacağı gibi 1999 Marmara depreminde de depremden dakikalar önce sokak köpeklerinin panikle sağa sola koşuşturdukları ifade edilmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:51 ABONE OL
Manisa'da meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı! Son dakika: 5.2'lik depremden hemen önce...

İzmir ve Balıkesi'de de hissedilen depremin ardından gelişmeleri yaşanıyor. Depremin merkez üssü olan 'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan İbrahim Güngör, depremden dakikalar önce kuzularının panik halinde ses çıkardığını fark etti, bu durumun normal olmadığını düşünen Güngör hemen telefonuna sarıldı ve o anların videosunu çekti. Ahırda video çekerken anını da görüntüleyen Güngör; 'Ben önce bir şey anlamadım ama çok kötü bir deprem oldu. Allah daha beterinden korusun' dedi.

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Manisa'da meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı! Son dakika: 5.2'lik depremden hemen önce...
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