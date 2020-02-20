Manisa'da meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı! Son dakika: 5.2'lik depremden hemen önce...

İzmir ve Balıkesi'de de hissedilen depremin ardından son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Depremin merkez üssü olan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan İbrahim Güngör, depremden dakikalar önce kuzularının panik halinde ses çıkardığını fark etti, bu durumun normal olmadığını düşünen Güngör hemen telefonuna sarıldı ve o anların videosunu çekti. Ahırda video çekerken deprem anını da görüntüleyen Güngör; 'Ben önce bir şey anlamadım ama çok kötü bir deprem oldu. Allah daha beterinden korusun' dedi.

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