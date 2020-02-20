Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada fenomen olan 'Fındık' hastalandı

Sosyal medyada fenomen olan 'Fındık' hastalandı Tokat Turhal'da, bir köy okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 'Fındık' isimli köpeğin öğrenci önlüğü giydirilerek çekilen fotoğrafları, dün sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı. Okulun maskotu haline gelen köpek bugün hastalandı. Belediye veterinerinin muayene ettiği Fındık'a ilaç verilerek muayenesi yapıldı.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:20 ABONE OL