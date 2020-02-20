Sosyal medyada fenomen olan 'Fındık' hastalandı

Tokat Turhal'da, bir köy okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 'Fındık' isimli köpeğin öğrenci önlüğü giydirilerek çekilen fotoğrafları, dün sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı. Okulun maskotu haline gelen köpek bugün hastalandı. Belediye veterinerinin muayene ettiği Fındık'a ilaç verilerek muayenesi yapıldı.
Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:12Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:20ABONE OL
'Fındık'ı tanımyan kalmadı... Dün, sosyal medyada öğrenci önlüğü giydirilmiş fotoğrafları ile fenomen haline gelen köy okulu köpeği Fındık'ın hastalandığı öğrenildi. Sevimli köpek, Turhal Belediyesi veterineri tarafından muayene edildi.