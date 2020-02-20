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sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu tutkunları tarafından merak edilen her hafta Perşembe günü yapılan sonuçları açıklanıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar İdaresi tarafından yapılan 20 Şubat MPİ Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Hal böyle olunca ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere geçen haftaki sonuçlarda 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında saat 21.15'te gerçekleştirilen 644. hafta Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 18:40 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat MPİ Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Yüz binlerce vatandaş heyecanlı bekleyişine devam ederken, büyük ikramiyede kazandıran numaralar araştırılıyor. Bilindiği üzere geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti. Bu hafta şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 20 Şubat Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada!

SÜPER LOTO SONUÇLARI! MİLLİ PİYANGO 20 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat MPİ Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!
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