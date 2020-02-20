Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat MPİ Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Yüz binlerce vatandaş heyecanlı bekleyişine devam ederken, büyük ikramiyede kazandıran numaralar araştırılıyor. Bilindiği üzere geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti. Bu hafta şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 20 Şubat Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada!

SÜPER LOTO SONUÇLARI! MİLLİ PİYANGO 20 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.