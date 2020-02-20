Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA HABERLER: Yer Tekirdağ! Hırsızları ifşa etmek için gazetecilerle eve gelen vatandaşa büyük şok!

: Yer ! Hırsızları ifşa etmek için gazetecilerle eve gelen vatandaşa büyük şok!

... 'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evine hırsız giren mağdur vatandaş, suçluları yakalatmak ve ifşa etmek için gazetecilerle eve geldi. Evden içeri giren büyük bir şok daha yaşadı. Hırsızlar evi ikinci kez soyarken Urtekin, "Sanki babasının malı" diyerek tepki gösterdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Yer Tekirdağ! Hırsızları ifşa etmek için gazetecilerle eve gelen vatandaşa büyük şok!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mağdur vatandaş, hırsızlık olayını muhabire anlatmak için gittiği evde ikinci kez hırsızlık olayının şokunu yaşadı. Şaşkına dönen ev sahibi, "Hırsız, babasının malı gibi almış götürmüş. Bu ne cesaret?" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Harman Sokak'ta Makbule Çakır'ın kaldığı tek katlı bir eve hırsızlık olayı yaşandı. Banyo camından girdiği öne sürülen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evin içerisi talan edilerek, duvarda asılı yaklaşık 2 bin lira değerindeki LCD televizyon çalındı. Ev sahibi Çakır'ın şehir dışında olması nedeniyle hırsızlık olayını muhabire anlatmak için eve giden damadı Ahmet Urtekin, binaya 2. kez hırsız girdiğini fark edince eşiyle birlikte büyük şok yaşadı.



"SANKİ BABASININ MALI"

Birkaç gün içinde 2. kez hırsızlık olayı yaşadıklarını ifade eden Ahmet Urtekin, "Daha önce banyo camından içeri girmişler, şimdi ise mutfak camını kırıp içeri girmişler. İçeride televizyonla birlikte ziynet eşyası var mı bilmiyorum ama işlerine yarayacak ne varsa çalmışlar. Babasının malı gibi almışlar, götürmüşler. Bu ne cesaret?" diye konuştu.

SON DAKİKA: Mersin'deki hırsızın sözleri şoke etti: Buranın anasını ağlatacağım...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER: Yer Tekirdağ! Hırsızları ifşa etmek için gazetecilerle eve gelen vatandaşa büyük şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN