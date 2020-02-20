Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medya 10 yaşındaki Atakan’ın felsefe kitaplarına olan ilgisini konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu

10 yaşındaki ’ın felsefe kitaplarına olan ilgisini konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu

10 yaşındaki , bir kitap mağazasında felsefe ile ilgilenen bir twitter kullanıcısının dikkatini çekti. Sosyal paylaşım platformunda görüntüleri paylaşılan 10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine otururken, kitaplara olan ilgisi görenleri şaşkına çevirdi. İşte 5 ayda 250 kitap okuduğu söylenilen Atakan'ın o anları;

Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:37 ABONE OL
Sosyal medya 10 yaşındaki Atakan’ın felsefe kitaplarına olan ilgisini konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu

Bir kitap mağazasında bir Twitter kullanıcısının dikkatini çeken 10 yaşındaki Atakan felsefe kitaplarına olan ilgisi ile görenleri şaşkına çeviriyor. 5 ayda 250 kitap okuduğu iddia edilen, Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri TT olurken, yaşıtlarına oranla bilgisi ile parmak ısırtan küçük çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman'la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.

10 YAŞINDAKİ ATAKAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI! TÜRKİYE BU ÇOCUĞU KONUŞUYOR

5 ayda 250 kitap okuduğu söyleyen Atakan, Twitter'da görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

Felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve örneklerle cevap veren Atakan, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kitaplara olan ilgisiyle büyük beğeni topladı.

Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi.

Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman'la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya 10 yaşındaki Atakan’ın felsefe kitaplarına olan ilgisini konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN