Zehir tartısını sınava hazırlık kitabında buldular! Sınav kitabından hassas terazi çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak adlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Şişli'deki Galata Deresi Caddesi'nin üzerinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüpheli Bilal Ş.'nin (30) üzerinden 10 parça halinde 12.9 gram gelen uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda bin 700 lira ve 100 Dolar çıktı. Hemen gözaltına alınan şüphelinin İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Nurtepe Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine de baskın yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Adreste yapılan detaylı aramalarda bir kilo 73 gram Esrar maddesi, bin 270 adet "Captagon" ismi verilen uyuşturucu hap, 130 adet "Extacy" adı verilen uyuşturucu hap, 136 adet yeşil reçete ile satılan hap, 3.09 gram Kokain maddesi ve 3.56 gram Metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ise ortası kesilmiş bir sınava hazırlık kitabının içerisine yerleştirilmiş halde bulundu. Şüpheli tutuklandı.