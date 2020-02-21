A101 çalışma mesai saatleri nasıl? 2020 A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

A101'in çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Perşembe günü ihtiyaçlarını indirimli fiyatlara satışa sunulan aktüel ürünler ile gidermek isteyenler en yakın marketlere gitmeden önce A10 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Akşam saatlerinde ise A101 açılış kapanış saati merak edenler A101 saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2020 A101 saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri!

A101 Çalışma Saatleri

A101'in resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatleri listesini öğrenmek için doğru yerdesiniz. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.

A101 Saat Kaçta Açılıyor?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile milyonlarca kişiye hizmet veren A101 marketleri sabah saat 09.00'da mesaiye başlıyor. Bu saatten itibaren en yakın marketlere giderek alışverişinizi yapabilirsiniz.

A101 Saat Kaçta Kapanıyor, Kaça Kadar Açık?

A101 marketleri sabah saat 09.00'da mesaiye başlayıp 21.00'da ise mesaiyi bitiriyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.

Resmi Tatillerde A101 Marketleri Çalışıyor Mu?

Aşağıdaki resmi tatillerde A101'in tüm şubeleri müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı