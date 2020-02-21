Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da, rezidansta yangın

'da, rezidansta

'da, 5 katlı rezidansın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 14 kişi, hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:57 ABONE OL

Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki daha çok yerleşik yabancıların oturduğu 5 katlı rezidansın giriş katında, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, konut ise tahliye edildi. Sağlık ekibi ise dumandan etkilenen 14 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da, rezidansta yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN