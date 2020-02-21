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'dan annesine saygısızlık! Sosyal medya ikiye bölündü; Atakan Kayalar mu?

Türkiye'nin konuştuğu 'dan annesine saygısızlık! Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım sonrasında gündeme gelen ve daha sonra televizyon kanallarında da boy gösteren Atakan Kayalar ve ailesi yine gündem oldu. Ortaya çıkan görüntülede Atakan Kayalar'ın annesi bir konuyla ilgili fikir beyan ederken üzgün olduğunu belirtiyor, Atakan ise annesinin konuşmasını yarıda kesip "seni şuraya alalım" diyor. Bu durum sosyal medyada insanların tepkisini çekerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında o yaşta bir çocuğun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmadığını ifade etti. Peki , ne demek?

Giriş Tarihi: 21.2.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 08:08 ABONE OL
Atakan Kayalar'dan annesine saygısızlık! Sosyal medya ikiye bölündü; Atakan Kayalar kristal çocuk mu?

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaşılan bir video sonrası sosyal medyada, bazı yayın organlarında, arkadaş sohbetlerinde konuşuluyor. Bol bol kitap okuduğunu felsefe, siyaset, bilim ve teknoloji konularında oldukça bilgi sahibi olduğunu belirten Atakan sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın olduğunu savunurken bir kesim ise yaşıtları gibi bir hayat yaşamasını, bu kadar sık medyada yer almasının ona zarar vereceğini düşünüyor. Son olarak bir basın toplantısında annesini susturarak 'sen git oraya otur' demesi herkesin tepkisini çekti.

Atakan Kayalar aralarında Bauman, Sokrates, Aristotales, Rousseau gibi yazarların da olduğu ünlü yazarları takip ettiğini ayda 50 kitap okuduğunu söylemişti. Bu ifadelerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakan Kayalar hakkında açıklama yaptı.

Türkiye 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı konuşuyor! Ayda 50 kitap okuyor: Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates... | Video

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Atakan Kayalar'dan annesine saygısızlık! Sosyal medya ikiye bölündü; Atakan Kayalar kristal çocuk mu?
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