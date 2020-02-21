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Ayşe Tuğba Arslan’ın davasında karar çıkmadı

'de eski eşi 'ı satırla öldüren sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan açılan davanın duruşmasında karar çıkmadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 19:14 ABONE OL
Ayşe Tuğba Arslan’ın davasında karar çıkmadı

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Özalpay, maktul Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, oğlu Yiğitalp Özalpay ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Yalçın Özalpay, "Maktulün kafasını 10-15 kez vurmadım. O kadar vursaydım o anda ölürdü. Bacağına vurdum sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti sanık Özalpay'ın tutukluluk haline devam kararı verirken, durumları 17 Nisan'a erteledi.

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Ayşe Tuğba Arslan’ın davasında karar çıkmadı
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