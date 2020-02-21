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aktüel ürünler kataloğu tam liste! 21 Şubat kataloğunda neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı indirimli ürünlerin satışa çıktığı ürünler Cuma günü raflarda yerini aldı. Teknolojiden giyim ürünlerine ev araç gereçlerine kadar pek çok indirimli ürün karşımıza çıkıyor. Bu hafta; FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Cam Ankastre Set, Chester Model Bench, Bonera tencere seti ve Aksesuar takı dolabı gibi birçok üründe indirimli fiyatlar yer alıyor. Aynı zamanda Kapaklı Oyuncak Kutusu: 14,50, Tek Fiyat Fener Çeşitleri: 12,50, Saplı Faraşlı Fırça: 8,95 TL üzerinden satışa çıkıyor. Buna göre; ürünler kataloğunda neler var? 21 Şubat tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:40 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste! 21 Şubat BİM aktüel kataloğunda neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem her cebe hem de her zevke uygun ürünlerin yer aldığı liste Cuma günü raflarda yerini aldı. Hem ucuz hem kaliteli ürünleri barındıran market zincirini binlerce vatandaş gün içerisinde ziyaret ediyor. Yeni haftanın listesinde; Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı: 19,90, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh Philips: 59,90, Bluetooth Hoparlör: 49,90, Karma Çocuk Hikayeleri: 6,95 TL üzerinden satışa çıkıyor. Buna göre; BİM 21 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 ŞUBAT CUMA

Haberimizin içerisinden ürünlerine ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste! 21 Şubat BİM aktüel kataloğunda neler var?
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