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'da lastikçi dükkanından çıkanlar şoke etti! Çok sayıda silah ve kılıç bulundu

'da bir lastikçi dükkanından çıkanlar şoke etti. Bursa'da bir lastikçi dükkanında ruhsatsız silah sakladığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskın sonucu çok sayıda silah ve kılıç buldu. Yapılan operasyon sonucu gözaltına bir kişinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:04 ABONE OL
Bursa'da lastikçi dükkanından çıkanlar şoke etti! Çok sayıda silah ve kılıç bulundu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan özel bir ekip Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde bulunan lastikçi dükkanını uzun süre takibe aldı.

39 ADET KAMA VE 30 ADET KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

Lastikçi dükkanının F.C. isimli şahsa ait olduğunu belirleyen ekipler şahsın ikametine ve dükkanına baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu gizlenmiş halde, Ruhsatsız 15 adet tabanca, 32 adet av tüfeği ikamette yapılan aramalarda ise, 39 adet kama ve 30 adet kılıç ele geçirdi.

Yapılan baskın sonucu gözaltına alınan F.C.'nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Bursa'da lastikçi dükkanından çıkanlar şoke etti! Çok sayıda silah ve kılıç bulundu
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