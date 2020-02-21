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parası ne kadar, kaç TL? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Çalışan annelere devlet desteği sağlamak amacıyla yürütülen kreş yardımı projesi ile ilgili detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Belirli şartlara bağlı olarak annelere sağlanan bu maddi destek yardımına ilişkin merak edilen soruların başında “ başvurusu nasıl yapılır, kreş ücreti ne kadar, başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Çalışan anneye bakıcı parası yardımından faydalanmak için öncelikle MEB veya ASPB’ye bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinden birine, düzenli ve tam süreli olarak gidiyor olma şartının karşılanması gerekir. Bununla birlikte kreş desteği nasıl alınır, bakıcı parası ne kadar gibi konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:53 ABONE OL
Çalışan anneye kreş yardımı parası ne kadar, kaç TL? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Pilot illerde gerçekleştirilen çalışan annelere kreş yardımı uygulanmasından faydalanmak için birtakım şartların sağlanması gerekir. Şartları sağlayan tüm anneler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak Bakanlık tarafınca organize edilen bu destekten faydalanabilir. Peki çalışan annelere kreş desteği şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar…

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kreş yardımı için başvurular http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden yapılıyor. Annelerin http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. Başvuru için e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak. Ön kayıt için gerekli bilgileri sisteme kayıt eden annelere, kesin kayıtlar için randevu verilecek. Kesin kayıt için verilen randevu tarih ve saatinde projenin yürütüleceği illerdeki proje ofislerinde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını (5.116 TL) aşmaması gerekiyor.

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Çalışan anneye kreş yardımı parası ne kadar, kaç TL? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
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