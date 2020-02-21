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Çocukların tehlikeli kar oyunu

İnşaat halindeki binanın 4. katından atlayarak kara gömülen çocuğu, arkadaşları kürek yardımıyla kurtardı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:51 ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından atlayarak kara gömülen çocuğu, arkadaşları kürek yardımıyla kurtardı.
İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçmesi en çok çocukları sevindirdi. Yeni Mahalle'de bir araya gelen çocuklar, karın keyfini çıkarmak isterken yürekleri ağza getirdi. İnşaat halindeki bir binanın 4. katına çıkan H.D. isimli çocuk, yerde birikmiş kar kütlesinin üzerine atlayarak pes dedirtti. Atladığı karların içinde kaybolan çocuğu çevredeki arkadaşları kürek yardımıyla saplandığı yerden çıkardı.

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Çocukların tehlikeli kar oyunu
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