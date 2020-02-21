Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 21 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti

Bir Cuma gününün daha huzuru yaşanıyor ve mutluluğu paylaşılıyor. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar için il il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği gibi, Cuma namazı vakti, her ilde farkılılık gösteriyor. Durum böyle olunca da, 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

21 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAATİ 2020

İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelindeki diğer illerde Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İşte, namaz vakitleri;