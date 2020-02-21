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Müslüman âlemi için bir gününün daha huzuru yaşanıyor. Şubat ayının sonlarına yaklaştığımız şu zamanlarda, bu mübarek günde milyonlarca vatandaş Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Bu noktada, 21 Şubat 2020 Cuma namazı saati büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından , , ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı saati duyuruldu. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Haberimizden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiler ile 21 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:09 ABONE OL
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 21 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti

Bir gününün daha huzuru yaşanıyor ve mutluluğu paylaşılıyor. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar için il il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği gibi, Cuma namazı vakti, her ilde farkılılık gösteriyor. Durum böyle olunca da, 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

21 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAATİ 2020

, , ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelindeki diğer illerde Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İşte, namaz vakitleri;

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 21 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti
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