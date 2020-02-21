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El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil ırmağa uçtu

Bir anlık dalgınlık az kalsın hayatına mâl oluyordu! 'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç hareket ederek ırmağa düştü. Araç AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 14:09 ABONE OL
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil ırmağa uçtu

Tokat Erbaa'da, sürücüsünün el frenini unuttuğu otomobil hareket ederek Yeşilırmak'a uçtu. Otomobil, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı...

BALIK ADAMLARIN DESTEĞİYLE ÇIKARILDI

Olay, dün ilçeye bağlı Çalkara köyünde yaşandı. İlçede yaşayan Kadir Tatlı, kullandığı 27 AYY 270 plakalı hafif ticari araç ile Yeşilırmak kenarına gezmeye gitti. Irmak kenarına park ettiği aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden hafif ticari araç ırmağın içine girdi. Aracının suya gömüldüğünü gören Tatlı, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen suya gömülen aracın içinde kimse olup olmadığını kontrol etti.

AFAD'A HABER VERİLDİ

Ardından aracın çıkarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye AFAD dalış ekibi sevk edildi. Su altındaki araç, balık adamlar tarafından bağlanan halatla vinç kullanılarak sudan çıkartıldı.

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El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil ırmağa uçtu
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