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21 Şubat en güzel resimli! Kısa, uzun, en anlamlı yeni cuma sözleri ve görselleri ile hatırlayın hatırlatın...

En çok beklediğimiz gün olan mübarek cuma gününde resimli en çok araştırılan konular arasında birinci sırada yer alıyor. Bu mübarek gün de siz de sevdiklerinize en güzel resimli cuma mesajları ile selamlarınızı iletebilirsiniz. Uzakta yaşayan akrabalarınıza, dostlarınıza ve aile fertlerinize özel hazırladığımız yeni, anlamlı, kısa ve uzun 21 Şubat cuma mesajları göndererek onların yüzünü güldürebilirsiniz. İster WhatsApp ister Instagram ister Facebook, SMS isterseniz de Twitter ile mesajlarını iletebilirsiniz. Cumanız mübarek olsun...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:31 ABONE OL
21 Şubat en güzel Cuma Mesajları resimli! Kısa, uzun, en anlamlı yeni cuma sözleri ve görselleri ile hatırlayın hatırlatın...

Bugün camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Bizi mübarek cuma gününe kavuşturan Allah'a şükürler olsun... Bugün özelinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında resimli ve kısa ve uzun hayırlı yer alıyor. Bugün küslükler bir kenara bırakılmalı, dualarımızda kahraman şehit ve gazilerimizi, 15 Temmuz'da vatan savunması için, demokrasi için mücadele veren gazi ve şehitlerimizi unutmamalı onları da anmalıyız. Birbirinden anlamlı yeni en güzel resimli cuma mesajlarının yanı sıra 21 Şubat cuma hutbesini de haberimizde bulabilirsiniz.

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! HAYIRLI CUMALAR...

Melekler daima duacınız olsun, kalbiniz ferah sevabınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Ellerin duaya, sinelerin dostlara açıldığı gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek cuma gününde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. ...

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21 Şubat en güzel Cuma Mesajları resimli! Kısa, uzun, en anlamlı yeni cuma sözleri ve görselleri ile hatırlayın hatırlatın...
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