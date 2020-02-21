Son dakika: İnşaat faresi yakalandı! Çaldığı malzemeler şaşkına çevirdi...

Balıkesir'in Ayvalık'ta inşaatlara girerek çeşitli malzemeler çalan hırsız, araç takibiyle yakalandı. İnşaat malzemelerinin yanında çeşitli ürünler de ele geçirildi. İşte şaşkına çeviren hırsızlık vakasından son dakika detayları:

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ



Altınova mahallesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri V.K. isimli şahsın inşaat halindeki bir binadan kalıp demirlerinin çaldığını bilgisine ulaştı.

Hırsızlık olayıyla ilgili Balıkesir plakalı kamyoneti takibe alan jandarma ekipleri şüpheli şahıs C.K. ve söz konusu aracı Altınova Mahallesi'nin Topçukuru Küme Evleri mevkiinde yakaladı.



Araçta yapılan aramada, çalınan kalıp demirlerinin yanında 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet buz makinesi ve 1 adet ekmek kasası ele geçiren ekipler, kalıp demirleri haricinde ele geçen malzemelerin Altınova Mahallesi'nde fırın olarak faaliyet gösteren bir işletmeden çalındığı tespit etti.

Çalınan malzemeleri sahiplerine teslim eden jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili C.K isimli şüpheliyi gözaltına alarak hakkında yasal işlemler başlattı.