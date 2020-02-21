Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İnşaat faresi yakalandı! Çaldığı malzemeler şaşkına çevirdi...

Son dakika: İnşaat faresi yakalandı! Çaldığı malzemeler şaşkına çevirdi...

Hırsızlar şimdi de inşaat halindeki binalara dadandı. Kimi yapımı bitmiş binalara girip kalorifer peteği ve diyafon gibi parçaları çalarken kimi de yapımı süren binaların demirini çalıyor. Son dakika haberine göre Ayvalık'ta da kalıp demir hırsızı yakalandı. Kullanılan kamyoneti takip eden ekipler şüpheliyi yakalarken kamyonette çalınan kalıp demirlerinin yanında 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet buz makinesi ve 1 adet ekmek kasası ele geçirildi. Malzemeleri bir fırından çalındığı öğrenildi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika: İnşaat faresi yakalandı! Çaldığı malzemeler şaşkına çevirdi...

Balıkesir'in Ayvalık'ta inşaatlara girerek çeşitli malzemeler çalan hırsız, araç takibiyle yakalandı. İnşaat malzemelerinin yanında çeşitli ürünler de ele geçirildi. İşte şaşkına çeviren hırsızlık vakasından son dakika detayları:

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Altınova mahallesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri V.K. isimli şahsın inşaat halindeki bir binadan kalıp demirlerinin çaldığını bilgisine ulaştı.
Hırsızlık olayıyla ilgili Balıkesir plakalı kamyoneti takibe alan jandarma ekipleri şüpheli şahıs C.K. ve söz konusu aracı Altınova Mahallesi'nin Topçukuru Küme Evleri mevkiinde yakaladı.

Araçta yapılan aramada, çalınan kalıp demirlerinin yanında 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet buz makinesi ve 1 adet ekmek kasası ele geçiren ekipler, kalıp demirleri haricinde ele geçen malzemelerin Altınova Mahallesi'nde fırın olarak faaliyet gösteren bir işletmeden çalındığı tespit etti.
Çalınan malzemeleri sahiplerine teslim eden jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili C.K isimli şüpheliyi gözaltına alarak hakkında yasal işlemler başlattı.

SON DAKİKA: Düğün günü boğazı kesilerek öldürülmüştü! O davada sanıkların kan donduran ifadeleri ortaya çıktı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İnşaat faresi yakalandı! Çaldığı malzemeler şaşkına çevirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN