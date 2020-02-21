Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında son dakika karar!

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadına 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi

2 YIL 9 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI



Mahkeme hakimi, kararını açıklayarak sanık Semahat Yolcu'yu "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme olarak "Tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

İDDİANAMEDEN

İddianamede, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada olayın meydana geldiği belirtiliyor. Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılıyor.

Müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"



Müşteki avukatlarından Neslihan Evci ise, "Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.