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Dumandan etkilenen kediyi kalp masajıyla kurtardılar

'te bir kedi çıkan yangında dumandan etkilendi. Kalbi duran sokak kedisi itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:39 ABONE OL
Dumandan etkilenen kediyi kalp masajıyla kurtardılar

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri bir yangında dumandan zehirlenen kediye kalp mesajı yaparak hayata dönmesini sağladı. İtfaiye eri Ömer Patpat, sokak kedisine uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra kedinin nefes alması üzerine bıraktığı kedi koşarak uzaklaştı.

DİKENLİ TELLERE TAKILAN KEDİ DE KURTARILDI

Başka bir olayda ise dikenli tellere yakalanan sokak kedisi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu dikenli tellerden kurtarılarak yaşama yeniden döndürüldü. İtfaiye eri Ömer Patpat, Kalp masajı başta olmak üzere bir çok konuda eğitim aldıklarını, bu nedenle aldıkları eğitimi uyguladıklarını söyledi.

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Dumandan etkilenen kediyi kalp masajıyla kurtardılar
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