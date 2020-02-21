Meteoroloji'den son dakika o iller için sağanak yağışı hava durumu uyarısı! Sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara dikkat...

Haftanın son gününde Meteoroloji tarafından son dakika sağanak yağış uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz hafta neredeyse tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı çoğu ilde yerini yer ye gök gürültülü sağanak yağışa bırakırken yapılan son değerlendirmelerde Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgesi kesimlerinde halen karla karışık yağmur gözleniyor. Bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar "Bugün hava nasıl?" şeklindeki araştırmalarını sürdürürken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında. Ülkenin batısında ise yağışların genel anlamda yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildiriliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI!

Ülkenin batısında yer yer gök gürültülü sağanak yağışların süreceği bildirilirken İstanbul'da bugün sağanak yağış gözlemleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde özellikle öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana ve çevre illerde çok kuvvetli sağanak yağış olacağı ve vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı…

Haberimizin devamından il il hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…