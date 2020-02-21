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Meteoroloji'den son dakika o iller için sağanak yağışı uyarısı! Sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara dikkat...

tarafından yapılan son dakika uyarıları özellikle son günlerde genelinde vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son değerlendirmelerde Marmara, İç Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve 'nun batısı ile , , bölge ve çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların genel olarak yer yer gök gürültülü sağanak olarak gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta yurdun neredeyse her bir kesiminde kar yağışı gözlemlenirken şuan için Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile , , , Bingöl ve Muş çevreleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Yurt genelinde bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlar gün içerisinde "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke geneli için gelen son dakika hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 07:47 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika o iller için sağanak yağışı hava durumu uyarısı! Sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara dikkat...

Haftanın son gününde Meteoroloji tarafından son dakika sağanak yağış uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz hafta neredeyse tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı çoğu ilde yerini yer ye gök gürültülü sağanak yağışa bırakırken yapılan son değerlendirmelerde Batı Karadeniz, ve Doğu bölgesi kesimlerinde halen karla karışık yağmur gözleniyor. Bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar "Bugün hava nasıl?" şeklindeki araştırmalarını sürdürürken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında. Ülkenin batısında ise yağışların genel anlamda yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildiriliyor. İşte tarafından gelen son dakika tahminleri ve tüm detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI!

Ülkenin batısında yer yer gök gürültülü sağanak yağışların süreceği bildirilirken İstanbul'da bugün sağanak yağış gözlemleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde özellikle öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana ve çevre illerde çok kuvvetli sağanak yağış olacağı ve vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı…

Haberimizin devamından il il hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji'den son dakika o iller için sağanak yağışı hava durumu uyarısı! Sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara dikkat...
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