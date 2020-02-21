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Ölüm onu dinlenmek için oturduğu sandalyede yakaladı

'da, akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen , yorulduğunu belirterek, iş yeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. 67 yaşındaki Uğur, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 23:36 ABONE OL
Ölüm onu dinlenmek için oturduğu sandalyede yakaladı

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, işyeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi.

Bir süre oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören işyeri sahibi, "Su ister misin" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.

Uğur'u o şekilde gören işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü.
Uğur'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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