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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi burada

İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile 2020 Ramazan başlangıcı için tarih belli oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Bu mübarek ay içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi ''Ramazan ne zaman başlıyor'' ve ''ilk oruç ne zaman tutulacak'' gibi soruların yanıtı için doğru yerdeler. Peki, 2020 Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan başlangıcı tarihi!

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:04 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi burada

Müslüman âlemi açısında büyük önem taşıyan bu tarih ile ilgili olarak binlerce vatandaş Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesi gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak biliniyor. Müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadeletlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman ediyor. Rahmet ayı olarak da bilinen bu önemli tarih bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 takvimi ile 2020 Ramazan başlangıcı…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından açıklanan takvime göre hazırladığımız haberimizin devamından 2020 Ramazan başlangıç tarihi ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz...
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi burada
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