Regaip Kandili ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Regaip Kandili tarihi ne zaman? İşte yanıtı

İslam alemi için en özel zamanlardan bir tanesi olan üç aylara giriş yapmak üzereyiz. Hal böyle olunca bu anlamlı tarihin başlangıcı olarak kabul edilen 'Regaip Kandili ne kadar?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. 2020 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı ve diğer dini günlerin takvimini yayınladı. Peki, 'Regaip Kandili ne zaman başlayacak?' Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını haberimizin içerisinde yer verdik…

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.