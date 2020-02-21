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Son dakika: 'deki tüyler ürperten olayın görüntüsü ortaya çıktı

Dün Kuştepe Mahallesi'nde çöpleri toplayan temizlik ekipleri, bir konteynerdeki atığı kamyonete aldıktan sonra araçtan ağlama sesi duydu ve aracı kontrol edince çöplerin arasında bebek ile karşılaştı. Çalışanlar, bulduğu bebeği Aile sağlığı merkezine götürerek muayene ettirip yetkililere teslim etti. 'de yaşanan bu tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi yaşandı! Bebeğin çöp konteynerine konulduğu anlara ait kamera görüntülerine ulaşıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika: Şişli'deki tüyler ürperten olayın görüntüsü ortaya çıktı

"Bunu yapan insan olamaz!" demiştik.... Dün 'de temizlik ekipleri tarafından çöp konteynerinde bulunan bebek herkesi dehşete düşürmüştü. Olaya ilişkin son dakika haberi geldi. Bebeğin çöp konteynerine konulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

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Son dakika: Şişli'deki tüyler ürperten olayın görüntüsü ortaya çıktı
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