Son dakika: Şişli'deki tüyler ürperten olayın görüntüsü ortaya çıktı

"Bunu yapan insan olamaz!" demiştik.... Dün Şişli'de temizlik ekipleri tarafından çöp konteynerinde bulunan bebek herkesi dehşete düşürmüştü. Olaya ilişkin son dakika haberi geldi. Bebeğin çöp konteynerine konulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı