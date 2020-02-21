ŞOK çalışma mesai saatleri: 2020 ŞOK marketleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

ŞOK marketleri hafta içi ve hafta sonu her gün müşterilerine hizmet sunuyor. En yakın marketlere mesai saatleri içerisinde gitmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde ŞOK saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını öğrenmek isterken, akşam saatlerinde ise ŞOK kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arayarak planlarını ona göre yapıyor. İlgili kurumun resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre ŞOK market açılış ve kapanış saatlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ŞOK Market Çalışma Saatleri

ŞOK marketlerinin çalışma saatleri özellikle aktüel ürünlerin satışta olduğu günler merakla araştırılıyor. Sabah erken saatte veya akşam saatlerinde en yakın marketlere gitmeden önce mesai saatleri listesine buradan göz atabilirsiniz.

ŞOK Saat Kaçta Açılıyor?

ŞOK'un resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre mesai saatlerini öğrenmek için doğru yerdesiniz. Türkiye'de sayısız şubesi ve personeli ile müşterilerine hizmet sunan ŞOK marketleri saat 09.00'da açılıyor.

ŞOK Saat Kaçta Kapanıyor, Kaça Kadar Açık?

ŞOK marketleri sabah saat 09.00'da mesaiye başlayıp, 21.00'da ise mesaiyi bitiriyor. Belirtilen saatlerden en yakın şubelere giderek alışverişinizi yapabilirsiniz.

Resmi Tatillerde ŞOK Marketleri Çalışıyor Mu?

Aşağıdaki resmi tatillerde ŞOK'un tüm şubeleri müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı