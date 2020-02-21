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Son dakika: 'da ! Yolcu minibüsü şarampole devrildi

Son dakika haberine göre ’da korkunç bir meydana geldi. Adıyaman yönünde giden yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.2.2020 01:48 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 01:51 ABONE OL
Son dakika: Adıyaman'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi

Edinilen son dakika haberine göre, Adıyaman'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. Adıyaman'da yaşanan korkunç kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Adıyaman'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi
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