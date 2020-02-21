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Son dakika: Babasından kalan ev yandı! Gördükleri karşısında kalp krizi geçirdi

Son dakika haberine göre, 'un İhsaniye Mahallesi İncüvez Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı yarı ahşap bir binada akşam saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. 'ın (65) babasından kalan iki katlı boş evin yandığını görünce fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırılan Okay hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.2.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 02:17 ABONE OL
Son dakika: Babasından kalan ev yandı! Gördükleri karşısında kalp krizi geçirdi

Gelen son dakika haberine göre, Giresun'un Bulancak ilçesinde doğup büyüdüğü evin yandığını gören adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ!

İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Okay'ın (65) babasından kalan iki katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bulancak Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen İbrahim Okay ise bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Okay hayatını kaybetti.

Bu arada, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

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Son dakika: Babasından kalan ev yandı! Gördükleri karşısında kalp krizi geçirdi
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