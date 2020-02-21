Son dakika: Böyle vicdansız torun olmaz olsun! Bayramlık maaşa göz dikti, anneannesini darp etti

İstanbul Eyüp Sultan'da yaşanan torun vicdansızlığı hayrete düşürdü. 87 yaşındaki anneannesinin bayram nedeniyle fazla yatan emekli maaşına göz diken torun, maaş kartını vermeyen yaşlı kadını darp etti. Torunundan şikâyetçi olmak zorunda kalan yaşlı kadının anlatımları ardından şüpheli torun hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede vicdansızlık örneği olay şu şekilde anlatıldı: 29 yaşındaki Murat Can A., 87 yaşındaki anneannesi Zülfiye A. ile aynı evde ikamet ediyordu. Torun Murat Can, sürekli olarak anneannesinde para istiyordu. Anneannesinden para alamayan torun sürekli olarak huzursuzluk çıkarıyordu. Yaşlı kadın bu eylemler nedeniyle daha önceden birçok kez müracaatta bulundu.

KARTI VERMEYİNCE DARP ETTİ

İddianameye konu olan son olay ise 25 Temmuz günü yaşandı. Şüpheli torun, Zülfiye A.'ya ait maaş kartını motosiklet almak için istedi. Ancak yaşlı kadın vermedi. Ertesi gün şüpheli yağma kastı ile anneannesine "Kartı ver, vermezsen seni öldürürüm" şeklinde tehdit içerikli sözlerle saldırdı. Zülfiye A.'nın kartı vermemesi üzerine torunu tarafından darp edildi. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralanan kadın torunundan şikâyetçi oldu.

"ŞANSIMI SABAH YENİDEN DENEDİM"

Gözaltına alınan şüphelinin savunmasına başvuruldu. Şüpheli 25 Temmuz günü bayram nedeniyle müştekiye ekstra yatacak olan maaşını motosiklet almak için istediğini, müştekinin vermeyerek zorluk çıkardığını, ertesi gün sabah şansını denediğini, ancak müştekinin yine vermediğini beyan ederek darp iddialarını reddetti.

"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA"

İddianamede, Zülfiye A.'ya ait adli muayene raporu da yer verildi. Rapor ile yaşlı kadının yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde gerçekleştiği tespit edildi. Tespitlerin yaşlı kadının anlatımlarını doğruladığı, Murat Can A.'nın müştekiye ait maaş kartını ısrarla istediğinin sabit olduğu, bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine; kendi içerisinde tutarlı müşteki anlatımlarına itibar edildiği kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli torun hakkında 'Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağmaya Teşebbüs' suçu kapsamında ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.