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: Günlerce tartışılmıştı! O bina hakkında karar verildi!

: İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir bina, ekipler tarafından yan yattığı tespit edilerek tahliye edildi. Son günlerde meydana gelen depremlerle daha riskli hale gelen ve can güvenliği açısından sakınca taşıyan bina mühürlenirken, vatandaşlar eşyalarını taşıdı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 14:49 ABONE OL
Son dakika: Günlerce tartışılmıştı! O bina hakkında karar verildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.

Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir eğik konumda bulunan Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 6 katlı binayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı kaydedildi.

Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespitinin ardından tahliye kararı verildiği ve dün itibarıyla tahliye işlemlerinin başladığı vurgulandı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri eşliğinde yürütülen tahliye çalışmasında 18 dairenin boşaltılarak mühürlendiği, kalan 4 dairedeki ailelerin ise "kiralık ev arayışında olduğu" belirtildi.

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Son dakika: Günlerce tartışılmıştı! O bina hakkında karar verildi!
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