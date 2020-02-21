Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da korku filmlerini aratmayan olay! Sezai Harman’ın ölmeden önceki sözleri kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sezai Harman cinayetinin üstüne gidilmeye devam edildi. Manisalı çiftçi Sezai Harman 18 Mart 2019 tarihinde zehirlenmiş bir şekilde evine ölü bulundu. Sezai Harman'ın kızı Canan Hanım, üvey annesinin babasını zehirlediğini iddia ederken, flaş bir açıklama da Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Hanım'dan geldi. Canlı yayına bağlanan Eda Hanım, 'annemin babamı zehirlediğini hepimiz biliyorduk.' derken olayın detaylarını bir bir anlattı. Kan donduran cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, ağzından köpükler çıkarak evinde ölü bulunan Sezai Harman'ın son sözleri ise ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korku filmlerini aratmayan olayın ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYAN OLAY! SEZAİ HARMAN'IN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sezai Harman cinayetinin üstüne gidildi. Cinayetin tüm şüpheleri Ayşe Hanım'ın üstüne çevrilmişken, Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Hanım'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar kan dondurdu;

SEZAİ HARMAN'IN KIZI CANAN HANIM'DAN CANLI YAYINDA ŞOK SÖZLER!

Zehirlenmiş bir şekilde ölü bulunan 64 yaşındaki Sezai Harman'ın öz kızı Canan Hanım, canlı yayında "Boşanırsa alamayacak, ölümünden sonra onun üzerine kalsın diye babamı zehirledi" iddiasında da bulundu. Öte yandan Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Hanım'dan da şoke eden ifadeler gelirken, Sezai Harman'ın ölmeden önce ağzından köpükler çıkarak söylediği son sözler ortaya çıktı.

İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…