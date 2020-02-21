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: salgını giderek yayılıyor! salgınında o ülkeden flaş açıklama

’de ortaya çıkan yeni tip salgınından haberleri gelmeye devam ederken, geçen her dakika enfekte ve ölü sayısı da artıyor. Yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan virüs Lübnan'a da sıçradı. Lübnan'da, 'dan gelen bir yolcuda tespit edildi. Her geçen gün ölü ve enfekte sayısının arttığı koronavirüs ile ilgili Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan flaş açıklama yaptı. Hassan açıklamasında İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, 45 yaşındaki kadının karantina altına alındığını duyururken, iki kişinin daha tedavi altına alındığını belirtti. İşte koronavirüs hakkındaki son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 19:27 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs salgını giderek yayılıyor! Yeni tip koronavirüs salgınında o ülkeden flaş açıklama

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde çevre ülkelere de yayılan corona virüsü ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra Asya'da ve ardından Avrupa ve Amerika'ya sıçrayan ölümcül virüs, 'da da görüldü. , önceki gün yeni tip koronavirüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından Lübnan'dan da flaş bir açıklama geldi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip tespit edildiğini açıkladı. İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde de, 6 kişiye daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı, Güney Kore'de ise koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İşte yeni tip koronavirüsü hakkında son dakika haberleri!

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Son dakika: Koronavirüs salgını giderek yayılıyor! Yeni tip koronavirüs salgınında o ülkeden flaş açıklama
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