Son dakika: Koronavirüs salgını giderek yayılıyor! Yeni tip koronavirüs salgınında o ülkeden flaş açıklama

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde çevre ülkelere de yayılan corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra Asya'da ve ardından Avrupa ve Amerika'ya sıçrayan ölümcül virüs, Orta Doğu'da da görüldü. İran, önceki gün yeni tip koronavirüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından Lübnan'dan da flaş bir açıklama geldi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde de, 6 kişiye daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı, Güney Kore'de ise koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İşte yeni tip koronavirüsü hakkında son dakika haberleri!