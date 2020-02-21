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! Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! ve yerine, ve katılacak!

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yayınlanan ilk bölümleri itibariyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programından haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere ile , sakatlıklarından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalmışlardı. Şaziye İvegin'in yerine milli boksör , ünlü oyuncu Uğur Pektaş yerine ise futbolcu ’in yarışmaya dâhil olacağı iddia ediliyor. Peki, İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir? Haberimizin içerisinden bu soruların yanıtını bulabilir, survivor 2020 yeni yarışmacılarını açıklandıktan sonra bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:31 ABONE OL
SON DAKİKA! Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş yerine, Erman Altıkardeş ve İrem Akın katılacak!

Geçtiğimiz Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelen fenomen yarışma Survivor 2020'den haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Survivor'ın ilk bölümünde ile talihsiz sakatlıklar yaşamışlardı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, iki ismin yarışmaya devam edemeyeceğini üzülerek belirtmişti. Bu açıklamanın ardından izleyiciler 'Survivor 2020 yeni yarışmacıları kimler olacak?' şeklinde aratma gerçekleştirmeye başladılar. Kulislerdeki iddialara göre ise milli boksör ile amatör futbolcu Emre Altıkardeş Survivor'ın yeni yarışmacıları olacak. Peki, Emre Altıkardeş ve İrem Akın kimdir? İşte ayrıntılar

SURVİVOR 2020 YENİ YARIŞMACILARI AÇIKLANDI! ŞAZİYE İVEGİN VE UĞUR PEKTAŞ YERİNE O İSİMLER GELİYOR

Haberimizin ayrıntılarından Survivor 2020'ye yeni katılacak olan yarışmacıları bulabilir, Emre Altıkardeş ve İrem Akın kimdir? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz…

UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE İVEGİN NEDEN AYRILDI?

Survivor'un yeni bölüm fragmanında Ilıcalı'nın söylediği sözler büyük merak oluşturmuştu. Uğur Pektaş'ın yarışmadaki akıbeti merak edilirken, konu ile ilgili bir açıklama daha geldi. Survivor Panaroma programına katılan Acun Ilıcalı, iki ismin sakatlandığını ve yüzde 99 yarışmayaya devam edemeyeceğini duyurdu. Programda ise yapılan konseyde beklenen açıklama geldi iki iddialı ismin yani Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yarışmaya veda etmek zorunda olduğu bildirildi.

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SON DAKİKA! Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş yerine, Erman Altıkardeş ve İrem Akın katılacak!
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