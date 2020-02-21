Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama

Gelen son dakika bilgine göre; Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:30Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:42ABONE OL
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.