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Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama

Gelen son dakika bilgine göre; Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:42 ABONE OL
Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama
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