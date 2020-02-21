MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları açıklandı! Yüz binlerce vatandaş heyecanlı bekleyişine devam ederken, büyük ikramiyede kazandıran numaralar araştırılıyor. Bilindiği üzere geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti. Bu hafta şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 20 Şubat Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO 20 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi. Haberimizde yer alan panel aracılığıyla çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.