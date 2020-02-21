UKOME tekrar toplanacak

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İBB'nin ulaşımda yaptığı gizli zamlar bir bir ortaya çıkıyor. İBB'nin Adalar hattında yaptığı zammın yüzde 35 değil yüzde 100 olduğu görülmüştü. Aynı zam oyunu metrobüsler için de yapılmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltilmişti. Söz konusu zam oyunun ortaya çıkmasının ardından gelecek hafta Ulaşum Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) tekrar toplanacağı ve gelen tepkiler üzerine Metrobüslerde uygulanan gizli zammı tekrar sabit fiyata çekeceği öğrenildi. Fahiş ulaşım zammına tepki gösteren 55 yaşındaki Neslihan Yaran isimli vatandaş ise "Ben artık hakikaten yoruldum bu bunların yüzünden. Her şey güzel olacak dediler vallahi berbat oldu. Biz geriye gittik" dedi.