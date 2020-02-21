Zehir yuvasında böyle yakalandılar

Adreste yapılan aramalarda; 76 kök halinde 634 gram gelen Marihuana bitkisi, 274 gram "Marihuana" adı verilen uyuşturucu madde, 93.5 gram Marihuana bitki tohumu, uyuşturucu madde imal etmekte kullanılan çadır, file raf ve sistemi, elektrikli havalandırma, iki özel ışıklandırma düzeneği, nem ve ısı ölçüm aleti, iki pervane, nemlendirme cihazı, uyuşturucu madde öğütmeye yarayan iki cihaz, sigara sarmaya yarayan dört paket sigara kağıdı ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İki şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tacikistan uyruklu Safiya S. adlı şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Özgür K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.