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Son Dakika: davasında o sözleri tepki çekmişti! Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma...

Kopya çekerken yakaladığı öğrecisi tarafından öldürülen Şenel davasında, Ceren Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Edinilen son dakika habere göre; Ceren Damar davasında tepki çeken sözler sarf eden Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 14:40 ABONE OL
Son Dakika: Ceren Damar davasında o sözleri tepki çekmişti! Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma...

Şenel 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan Ceren Damar Şenel davasında karar verildi. Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'e, Ceren Damar Şenel'i 'canavarca hisle' tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ceren Damar'ın davasında sanık Hasan İsmail Hikmet'i savunan avukatın sarf ettiği sözler tepki çekmişti.

İşte son dakika haberin detayları...

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Son Dakika: Ceren Damar davasında o sözleri tepki çekmişti! Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma...
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