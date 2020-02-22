Son Dakika: Ceren Damar davasında o sözleri tepki çekmişti! Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma...

Ceren Damar Şenel 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan Ceren Damar Şenel davasında karar verildi. Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'e, Ceren Damar Şenel'i 'canavarca hisle' tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Ceren Damar'ın davasında sanık Hasan İsmail Hikmet'i savunan avukatın sarf ettiği sözler tepki çekmişti.
İşte son dakika haberin detayları...