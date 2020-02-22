ATM farelerine polis operasyonu

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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, farklı bankaların ATM'lerine "Papağan" ismi verilen kart kopyalama cihazlarını yerleştirerek 172 kişinin hesabından 1 milyon lira çektiği belirlenen iki çeteyi çökertti. Kimlikleri saptanan çeteye operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, cep telefonu, POS cihazı, kart kopyalama cihazları, harici diskler, hafıza kartları, çok sayıda kopyalanmış banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.