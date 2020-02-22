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Başkentte 26 ton "" ele geçirildi

'da, halk arasında "" olarak da bilinen 26 ton ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.2.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 07:24 ABONE OL
Başkentte 26 ton 10 numara yağ ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesi Konya yolu üzerinde bir kamyonu şüphelenerek durdurdu.

Kamyonun tankerinde yapılan aramada, atık yağlardan elde edilen ve geri dönüşüm tesislerinde işlemlerden geçirilerek kamyon veya tır gibi araçlarda yakıt yerine kullanılabilen, halk arasında da "10 numara yağ" diye tabir edilen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kamyonun şoförü sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

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Başkentte 26 ton "10 numara yağ" ele geçirildi
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