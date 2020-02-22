Böyle vahşet görülmedi

ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'daki korkunç olay, Pozantı ilçesindeki Vali Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan Osman Çiftçi (30), Zeliha Armağan (23) isimli genç kızı kuma olarak almak istedi. Kabul etmeyen Armağan, evlenmemek için İzmir'deki akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen Osman Çiftçi, genç kadını ikna etmek için kayınbabasıyla birlikte İzmir'e gitti. Çiftçi, buradan Armağan'ı da alarak Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıktı. Yol boyunca Armağan'ı ikna edemeyen zanlı, duruma sinirlenip otomobili durdurarak genç kızı uçurumdan aşağıya attı. Bir süre sonra Armağan'ın yanına gidip ölmediğini fark eden Osman Çiftçi, bu kez kadının başını taşla ezdi.Vahşi cinayetin ardından Çiftçi ile araçtaki kayınbabası, hiç bir şey olmamış gibi yola devam etti. İhbar üzerine Armağan'ın cesedini bulan polis, harekete geçti. Zanlıların Şanlıurfa'da olduğu ve Suriye'ye kaçma planı yaptığı belirleyen polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgu için Adana'ya götürüldü.