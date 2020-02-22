Ceren Damar davasında avukattan çirkin tavır! O sözlere tepki yağdı

Türkiye'yi sarsan Ceren Damar cinayetinde karar çıktı! 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklanan Hikmet'in, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.



Davanın dünkü karar duruşmasında, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın reddi hakim talebi reddedildi. Sanık avukatı Vahit Bıçak, esasa ilişkin savunmasında, "Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır" dedi.