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davasında avukattan çirkin tavır! O sözlere tepki yağdı

Kopya çekerken yakaladığı öğrecisi tarafından öldürülen Şenel davasında karar verildi. Ceren Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceren Damar davasında beklenen karar çıksa da ’nin gündemine sanık avukatı Vahit Bıçak’ın çirkin tavrı damga vurdu..

Giriş Tarihi: 22.2.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:09 ABONE OL
Ceren Damar davasında avukattan çirkin tavır! O sözlere tepki yağdı

'yi sarsan cinayetinde karar çıktı! 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklanan Hikmet'in, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Davanın dünkü karar duruşmasında, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın reddi hakim talebi reddedildi. Sanık avukatı Vahit Bıçak, esasa ilişkin savunmasında, "Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır" dedi.

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Ceren Damar davasında avukattan çirkin tavır! O sözlere tepki yağdı
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