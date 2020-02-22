Ceren Damar davasında herkesin tepki gösterdiği Prof. Dr. Vahit Bıçak kimdir? Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak nereli?

Ceren Damar'ı 17 yerinden bıçakladıktan sonra tabancayla öldüren Hasan İsmail Hikmet'e kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceren Damar'ın katilini savunan Avukat Vahit Bıçak ise duruşmada söylediği sözlerle herkesin tepkisini çekti. Ceren Damar'a iftiralar atan Vahit Bıçak, "Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür." dedi. Vahit Bıçak kimdir ve nereli?

DÜN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Hürriyet'İn haberine göre; Bıçak'ın sanığa yönelik olumlu sözleri üzerine acılı baba Mustafa Damar, "Damat al o zaman" şeklinde tepki gösterdi. Damar'ın bu sözü üzerine Bıçak, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verdi. Salondan tepki sesleri gelmesi üzerine Bıçak, "Kızının katili üzerinden bir babanın rant sağlamaya çalıştığını gördükçe 'Böyle bir baba olamaz' dedim. Dava sonunda şikâyetçi olacağım" açıklamasında bulundu. Karşılıklı konuşma esnasında baba Damar, "Senin arkanda da ağıt yakacağız" dedi. Bunun üzerine de Bıçak, "Benimle ilgili ölüm tehdidinde bulundu. Katil ruhlu adam. Bu babaya söylenecek çok şey var. Herkes hak ettiği şekilde yaşıyor" diye konuştu.

CEREN DAMAR'IN KATİLİ HASAN İSMAİK HİKMET'İN AVUKATI VAHİT BIÇAK KİMDİR NERELİ?

Avukat Profesör Dr. Vahit Bıçak, 1967 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini, sırasıyla, Alaca Sakarya İlkokulu ve Alaca İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1985-1989).

Hem Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "kamu hukuku" yüksek lisans proğramını, hem de İçişleri Bakanlığının açtığı yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursunu 1989 yılında kazandı. Tercihini yurtdışında eğitimden yana kullandı.

İçişleri Bakanlığı bursuyla 1990 yılında gittiği İngilterede Nottingham Üniversitesi Dil Eğitim Merkezinde bir yıl genel ingilizce ve hukuk ingilizcesi programına katıldı. Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1991 yılında başladığı yüksek lisans (MPhil) programından gösterdiği üstün başarı nedeniyle doktora proğramına (PhD) 1993 yılında transfer edildi. Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "hukuka aykırı deliller" konulu doktora tezini başarıyla savunarak ceza ve delil hukuku alanında doktorasını 1996 yılında tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvanını aldı.

1997-1999 yılları arasında "muhabere asteğmen/teğmen" olarak askerlik yükümlülüğünü yerine getirdi. 1999 yılında ceza hukuku alanında "yardımcı doçent", 2002 yılında "doçent" ve 2008 yılında "profesör" akademik unvanlarını aldı.

Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (Strazburg) 1999 yılında "stajyer hukukçu" olarak bulundu. Avrupa Konseyi (Strasbourg / Fransa) Polis Etiği Sözleşmesi Taslağı hazırlamak üzere oluşturulan Avrupa Konseyi Polis Etiği Uzmanlar Komitesinde görev yaptı.