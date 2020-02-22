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ile soyadı değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değişikliğini kimler yapabilir?

'ndan yapılan açıklamalara göre; evli veya boşanmış kadınların kullandıkları ve kullanacakları soyadlarına ilişkin başvurular sistemi üzerinden sistemi kapsamında alınabilecek. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarında soyadı değişikliği ile ilgili konuları aratmaya başladılar. Evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin yapacakları soyadı değişikliği başvurularının nasıl olacağını merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı.Bu bağlamda; e-Devlet ile soyadı değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değişikliğini kimler yapabilir?

Giriş Tarihi: 22.2.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 14:10 ABONE OL
e-Devlet ile soyadı değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değişikliğini kimler yapabilir?

soyadı değişikliği ile ilgili açıklamalarında bulundu. Buna göre; evli veya boşanmış kadınların kullandıkları ve kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları üzerinden alınabilecek. Açıklamaya göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları sistemi kapsamında e-Devletten alınabiliyor.

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e-Devlet ile soyadı değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değişikliğini kimler yapabilir?
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