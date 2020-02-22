e-Devlet ile soyadı değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değişikliğini kimler yapabilir?

İçişleri Bakanlığı soyadı değişikliği ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; evli veya boşanmış kadınların kullandıkları ve kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları e-Devlet üzerinden alınabilecek. Açıklamaya göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları e-başvuru sistemi kapsamında e-Devletten alınabiliyor.

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