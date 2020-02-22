Ezeli rekabet binaya yansıdı

Dev derbiye 24 saat kala Kadıköy'de yan yana iki apartman ilgi odağı oldu. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından "Büyük" lakaplı Fikret Kırcan ile Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ın isimleri Moda'da yan yana olan iki apartmana verildi. Fenerbahçeli Fikret Kırcan'a ait apartmandaki bir daire yıllar önce emekli gazeteci Yalçın Bingöl tarafından alındı. Bingöl, ismi olmayan apartmana taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Büyük Fikret'in ismini uygun gördü. Komşularının da onayını alan Bingöl apartmana "Büyük Fikret" ismini verdi. Bingöl'ün yan komşusu Galatasaraylı Onnik de kendi apartmanına Metin Oktay ismini verdi. 2000'li yılların başında iki apartmana verilen efsanevi futbolcularının isimleri mahalle sakinleri tarafından esprilere neden oldu. Bingöl, "Almanya'daydım buraya geldiğimde herkes bana soruyordu. Bu apartmanızın ismi ne diye. Komşularla karar verdik. Binayı Büyük Fikret'ten almıştık. Bu ismi koyduktan sonra komşumuz Onnik, 'Ben de apartmanıma Metin Oktay ismini koyarım' dedi. Koy dedim. 'Fikret ağabey bu apartmanda oturmuştu ama Metin ağabey senin apartmanında oturmamıştı' dedim" şeklinde konuştu.

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