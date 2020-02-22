İstanbul'da oteldeki vahşi cinayette sır perdesi aralandı

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz aylarda yaşanan vahşi cinayetin arkasında sır perdesi aralandı. Yatağa bağlanarak öldürüldüğü belirlenen otel sahibi Abdülsamih Endican'ı öldüren çalışanlar yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

İddianamede, otelde bagaj taşıyıcısı olarak görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu şüpheli Khasanjon Aminov'un olay günü resepsiyon görevlisi olan D.T.'ye "Ailevi bir meseleden dolayı karakola kadar gideceğini" söyleyerek otelden ayrıldığı kaydedildi. Şüpheli Khasanjon Aminov, otelde diğer şüpheli Sokhıb Abdullaev ile buluştuğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Sokhıb Abdullaev'un ifadesi yer aldı. Şüpheli ifadesinde vahşi olayı anlattı. Abdullaev, söz konusu otelde çalışırken diğer şüpheli Khasanjon Aminov ile tanıştığını, bu şüphelinin bir gün kendisine paraya ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine otel sahibini öldürme planı yaptıklarını itiraf etti. Otel sahibinin suyuna ilk uyku ilacı koyup uyutmayı denediklerini ama sonra bu işe yaramayınca başka bir plan yaptıklarını söyledi.

TELEVİZYON KIRILDI DEYİP KANDIRDILAR

Sokhıb Abdullaev, saat 18.00 sularında A katındaki bir odada kırılan bir televizyon olduğunu belirtip odaya yönlendirdiğini ve otel sahibi Abdülsamih Endican ile birlikte odaya girer girmez "Hani kırılmış televizyon" dediği an odanın kapısının arkasında saklanan diğer şüpheli Khasanjon Aminov'un hemen maktulün arkasından sarıldığını ve ellerini tuttuğunu anlattı.

YATAĞA BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU

İfadesinde, elleriyle maktulün ağzını kapatarak boğduğunu, kendisinin de maktulün ağzını bantladığını ve kasanın anahtarını cebinden aldıklarını ifade etti. Ancak kasa açılmayınca sonradan yatağa bağladıkları otel sahibinden kasanın şifresini öğrenemediğini, nefes alan otel sahibi yatakta bağlı vaziyette bırakarak otelden ayrıldıklarını anlattı. Khasanjon Aminov'un elinde telefon ile aşağıya indiğini, söz konusu telefonu kendisine 200 liraya sattığını ifade etti. Özbekistanlı şüpheli söz konusu cep telefonunu Aksaray'da bir telefoncuya sattığını da ileri sürdü.

MAKTÜL ŞÜPHELİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer şüpheli Khasanjon Aminov'un daha sonra yanına geldiğini ve İzmir'e gideceğini söylediğini ve bir daha kendisini görmediğini beyan etti. Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelen rapora göre maktulün elleri, ayakları ve ağzı bantlı bir şekilde bulunması durumu dikkate alındığında maktulün şüpheliler tarafından öldürüldüğünün sabit olduğu belirtildi.

BİRİ FİRARİ İKİ ŞÜPHELİYE CEZA TALEP EDİLDİ

Ayrıca diğer şüpheli Khasanjon Aminov'un ise 27 Temmuz 2019 günü saat 01.09'da Kazakistan'ın Aktou şehrine uçakla kaçtığı tespit edildi. İddianamede, yakalama kararı çıkarılan Aminov'un hâlâ yakalanamadığı belirtildi.

Savcılık, Özbekistan uyruklu şüpheli Sokhıb Abdullaev ve firari Khasanjon Aminov hakkında "Tasarlayarak Öldürme, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşyerinde veya Eklentilerinde Yağma" suçundan ceza talep etti.